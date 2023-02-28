Москва, 28 февраля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Каждый следующий пакет антироссийских санкций демонстрирует, что этот инструмент не сработал. Об этом 28 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Корсун ИА REGNUM Пакет санкций

По её словам, Евросоюз ошибся во всех прогнозах о последствиях «удушающих» санкций против России.

«Каждый следующий «пакет» всё нагляднее демонстрирует одно: антироссийские рестрикции — это инструмент, который не сработал», — говорится в ответе Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она добавила, что санкции только убивают экономический суверенитет Евросоюза, который может накладывать на себя сколько угодно ограничений, но это будет лишь усиливать его зависимость от прямых конкурентов.

Напомним, 25 февраля ЕС ввёл в действие десятый пакет санкций против России, в котором расширил экспортно-импортные и персональные ограничения, а также утвердил новые запреты на работу российских СМИ.