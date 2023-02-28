Москва, 28 февраля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. На российский рынок выйдет индийский производитель алкоголя Allied Blenders & Distillers (ABD). Компания находится в тройке по популярности производителей виски в мире, сообщает 28 февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Алкогольную сибирскую группу (АСГ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией в супермаркете

По информации АСГ, поставки начались в феврале. Ранее индийский производитель не был представлен в России. Контракт с компанией действует до октября 2025 года.

Партнёрству с индийским производителем способствовали приостановки поставок в Россию крупнейших мировых компаний, оставшиеся бренды существенно подорожали. Для новых марок в результате освободилась четверть рынка виски в ценовом диапазоне от 900 до 1200 рублей за бутылку.

Всего на Индию приходится порядка 60% мирового объёма виски.

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