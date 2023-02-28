МО РФ на фоне данных о закрытии неба над Петербургом заявило о проведении тренировки силами ПВО

Москва, , 13:00 — REGNUM Российские силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением в западной зоне ответственности, сообщили в Минобороны РФ.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что в ходе тренировки были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации условной цели, а также взаимодействия с экстренными службами при возникновении чрезвычайной ситуации.

В тренировке сил ПВО западной зоны были задействованы истребители, вылетевшие для отработки перехвата и идентификации «цели».

Напомним, ранее аэропорт Пулково приостановил приём и отправку самолётов из-за якобы обнаружения неопознанного летающего объекта. Позже все ограничения были сняты.