Белград, 28 февраля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Компания «Крусик» опровергла сообщения СМИ о якобы продаже ракет Украине. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба этого сербского оборонного предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Компания «Крусик» никоим образом не связана с продажей ракет конечному потребителю из Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты компании, просмотрев опубликованную в СМИ документацию, выражают сомнение в подлинности данных документов, поскольку упоминаются две разные ракеты.

Пресс-служба оборонного завода призвала СМИ более внимательно проверять сведения перед публикацией.