Москва, 28 февраля, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Россия может вновь согласиться на «зерновую сделку» и вновь быть обманутой, заявил ИА REGNUM 28 февраля доцент факультета мировой экономики и мировой политики департамента международных отношений ВШЭ Андрей Суздальцев.

EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС Грузовые суда с украинским зерном в очереди на инспекцию у побережья Стамбула в Мраморном море

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Москва в 2022 году согласилась на условия сделки, открыв доступ к украинским портам, чтобы не быть обвиненной в «мировом голоде», но то, что Россия должна была от этой сделки получить, она так и не получила, напомнил эксперт.

Согласно заключенным договоренностям, должны были быть открыты возможности для экспорта российских удобрений и зерна, но этого не произошло, несмотря на отсутствие прямых санкций, возможности были ограничены через создание препятствий к фрахту судов, страхованию и доступу к портам других стран, отметил Суздальцев.

Украина в результате зерновой сделки заработала огромные деньги — около 7 млрд долларов и потратила их на борьбу с Россией, констатировал эксперт.

На Россию продолжают оказывать давление, и главная цель не экономическая, а военная: если Россия гарантирует отправку зерна из тех или иных портов, это означает, что она не намеревается их занимать в рамках СВО, добавил Суздальцев.

При этом, как уже неоднократно отмечалось многими, никакой «борьбы с мировым голодом» не происходит, потому что значительное большинство вывозимого с Украины зерна попадает отнюдь не в беднейшие страны, напомнил эксперт.