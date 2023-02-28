В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об уникальной возможности для завершения конфликта

Москва, , 12:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко, заявившего, что сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно закончить конфликт на Украине.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Существуют определенные реалии, реалии, которые уже стали внутрироссийскими, я имею в виду новые российские территории, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Существует Конституция РФ, которую нельзя не учитывать, которой российская сторона не сможет поступиться никогда».

Также представитель Кремля отметил, что существуют цели России, которые она выполняет в ходе спецоперации.

«Разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров», — отметил Песков, добавив, что в данном случае главным является достижение целей России.

Он также уточнил, что пока никто не может констатировать какие-либо сигналы со стороны Киева. Пока в Москве исходят из невозможности де-юре для украинской стороны вести переговоры, заключил Песков.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия пока не задействовала экономику в полной мере для обеспечения своего участия в конфликте на Украине, и этим стоит воспользоваться.

Эту ситуацию он считает уникальной, так как потом уже может быть поздно. Белорусский лидер также напомнил о попытках представителей России инициировать переговоры об остановке конфликта и о том, что эти действия предпринимались с самого начала спецоперации. Лукашенко подчеркнул, что был свидетелем этих стремлений со стороны РФ.