Москва, 28 февраля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко, заявившего, что сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно закончить конфликт на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Существуют определенные реалии, реалии, которые уже стали внутрироссийскими, я имею в виду новые российские территории, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Существует Конституция РФ, которую нельзя не учитывать, которой российская сторона не сможет поступиться никогда».

Также представитель Кремля отметил, что существуют цели России, которые она выполняет в ходе спецоперации.

«Разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров», — отметил Песков, добавив, что в данном случае главным является достижение целей России.

Он также уточнил, что пока никто не может констатировать какие-либо сигналы со стороны Киева. Пока в Москве исходят из невозможности де-юре для украинской стороны вести переговоры, заключил Песков.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия пока не задействовала экономику в полной мере для обеспечения своего участия в конфликте на Украине, и этим стоит воспользоваться.

Эту ситуацию он считает уникальной, так как потом уже может быть поздно. Белорусский лидер также напомнил о попытках представителей России инициировать переговоры об остановке конфликта и о том, что эти действия предпринимались с самого начала спецоперации. Лукашенко подчеркнул, что был свидетелем этих стремлений со стороны РФ.