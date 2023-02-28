Песков заявил, что Путин обладает полной информацией по инциденту в аэропорту «Пулково»

Москва, , 12:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин обладает полной информацией по инциденту в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом 28 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Аэропорт «Пулково» Иван Шилов © ИА REGNUM

«У президента полная информация на этот счёт. Было бы неправильно нам об этом говорить, этим должны заниматься те, кто за это отвечает», — сказал Песков.

Он добавил, что следует ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных.

На вопрос, связывает ли Кремль инциденты в Туапсе и Пулково с инцидентом в Белоруссии, Песков рекомендовал обратиться в спецслужбы и Минобороны.

Напомним, ранее аэропорт «Пулково» приостановил приём и отправку самолётов из-за обнаружения неопознанного летающего объекта. Позже все ограничения были сняты.

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