Москва, 28 февраля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обладает полной информацией по инциденту в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом 28 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

«У президента полная информация на этот счёт. Было бы неправильно нам об этом говорить, этим должны заниматься те, кто за это отвечает», — сказал Песков.

Он добавил, что следует ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных.

На вопрос, связывает ли Кремль инциденты в Туапсе и Пулково с инцидентом в Белоруссии, Песков рекомендовал обратиться в спецслужбы и Минобороны.

Напомним, ранее аэропорт «Пулково» приостановил приём и отправку самолётов из-за обнаружения неопознанного летающего объекта. Позже все ограничения были сняты.