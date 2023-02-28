Москва, 28 февраля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 февраля примет участие в заседании коллегии ФСБ России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Путин на коллегии ФСБ», — рассказал Песков в ходе брифинга.

Пресс-секретарь уточнил, что также в плане президента есть ряд мероприятий непубличного характера.

Ранее о том, что президент РФ Владимир Путин примет участие в коллегии ФСБ России, проинформировали в пресс-службе Кремля. Ожидается, что на заседании будут подводиться итоги оперативно-служебной деятельности органов Федеральной службы безопасности в прошлом году, также будут определены приоритетные задачи на текущий год.