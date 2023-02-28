Москва, , 12:54 — REGNUM Действия приверженцев неформального движения «ЧВК Рёдан» попали в поле зрения Кремля, подобную активность нужно пресекать. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 28 февраля журналистам.

Редан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Внимание обратили, на это нужно реагировать, важно пресекать противоправные действия», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, речь идёт о псевдосубкультуре «со знаком минус», которая не несёт российской молодёжи ничего хорошего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подростков, участвующих в неформальном движении «ЧВК Рёдан», задержали в Москве за участие в беспорядках. Массовую драку с участием приверженцев этого движения предотвратили полицейские в Улан-Удэ.

Читайте также: В Улан-Удэ подростки готовили массовую драку возле ТЦ