Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Воздушное пространство на Санкт-Петербургом открыто, временные ограничения сняты. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Аэропорт «Пулково» Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что воздушное пространство в радиусе 200 км вокруг петербургского аэропорта «Пулково» было закрыто на всех высотах.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 28 февраля возобновлены приём и отправка самолётов, план «Ковёр» был отменён. По данным источника, причиной авиаинцидента стало обнаружение неопознанного летающего объекта, по размерам похожего на большой беспилотник.

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