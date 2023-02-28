Санкт-Петербург, 28 февраля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Воздушное пространство на Санкт-Петербургом открыто, временные ограничения сняты. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Напомним, что воздушное пространство в радиусе 200 км вокруг петербургского аэропорта «Пулково» было закрыто на всех высотах.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 28 февраля возобновлены приём и отправка самолётов, план «Ковёр» был отменён. По данным источника, причиной авиаинцидента стало обнаружение неопознанного летающего объекта, по размерам похожего на большой беспилотник.