В Белом доме заявили, что Киев должен сам решить, как выглядит победа

Вашингтон, , 12:52 — REGNUM На Украине самостоятельно определят, как для них должна выглядеть победа, заявил 28 января в интервью агентству Bloomberg координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы хотим, чтобы Украина одержала победу. И мы думаем, что они могут это сделать», — сказал он.

Как только власти Украины решат пойти на переговоры, то президент Владимир Зеленский будет сам определять договорённости, утверждает Кирби.

Представитель Белого дома утверждает, что Москва не стремится к добросовестным переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе интервью «Известиям» заявил, что на Украине остались силы, которые не поддерживают киевский режим и готовы на переговоры с Россией.