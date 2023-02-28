Санкт-Петербург, 28 февраля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» после временного закрытия воздушного пространства приземлились первые рейсы, следует из данных портала.

Александр Полегенько/ИЗВЕСТИЯ Аэропорт «Пулково»

Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге утром 28 февраля временно не принимал и не отправлял рейсы. Был введен план «Ковёр», причиной стало обнаружение неопознанного летающего объекта (НЛО), по размерам похожего на большой беспилотник.

По данным СМИ, обнаруженное в 160–200 км от Санкт-Петербурга НЛО может оказаться имитатором БПЛА НАТО, «спроецированным» силами РЭБ одной из стран НАТО.

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