Париж, 28 февраля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Гражданам западных стран нужно более активно организовывать протесты против участия государств в конфликте на Украине. Об этом 28 февраля написал на страницах в социальных сетях французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Он напомнил, что западные СМИ намеренно замалчивают акции протеста против продолжения поставок Киеву оружия и затягивания кризиса.

Он отметил, что по всему миру проходят огромные демонстрации за мир, против НАТО, а также против поставок оружия и третьей мировой войны.

«Везде цензура СМИ. Доказательство того, что повествование о мировой войне нам навязано! Поэтому мы должны увеличить усилия!» — написал Филиппо.

Как передавало ИА REGNUM, в Берлине российский танк Т-72, который был установлен перед посольством РФ в Берлине, демонтировали. Акция в память о начале спецоперации на Украине пошла не по плану. Жители Германии начали нести цветы именно в память о погибших русских военнослужащих.