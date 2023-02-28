Москва, 28 февраля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Германия вместе с танками Leopard поставляет киевскому режиму и танковые мостоукладчики Biber. Об этом сообщил военный журналист Александр Сладков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в случае обнаружения танка мишенью становится и сам «мост», который используется, когда тяжёлая техника не может пройти какую-то преграду.

Военкор подчеркнул, что поставки мостоукладчиков может иметь «иной смысл». Он предположил, что украинская армия может применить «бегающие мосты» в случае прорыва обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы министерства обороны страны Юрий Сак заявил, что на Украине могут мобилизовать ещё больше людей.