Сладков рассказал об использовании ВСУ немецких «бегающих мостов»
Сладков: ВСУ могут применить немецкие «бегающие мосты» при прорыве «Леопардов» на Белгород
Москва, 28 февраля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Германия вместе с танками Leopard поставляет киевскому режиму и танковые мостоукладчики Biber. Об этом сообщил военный журналист Александр Сладков в своём телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
По его словам, в случае обнаружения танка мишенью становится и сам «мост», который используется, когда тяжёлая техника не может пройти какую-то преграду.
Военкор подчеркнул, что поставки мостоукладчиков может иметь «иной смысл». Он предположил, что украинская армия может применить «бегающие мосты» в случае прорыва обороны.
Как сообщало ИА REGNUM, советник главы министерства обороны страны Юрий Сак заявил, что на Украине могут мобилизовать ещё больше людей.