Берлин, , 12:35 — REGNUM В немецком городе Брамше при стрельбе возле начальной школы два человека были тяжело ранены, сообщает 28 февраля газета Bild.

Пистолет Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что инцидент произошел возле школы около 7:30 по местному времени (9:30 мск).

Вскоре после произошедшего полиция задержала стрелявшего. Ученики школы находятся под присмотром, обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, взрослый и двое подростков получили ранения в результате стрельбы возле здания старшей школы в городе Нью-Йорке.

Нападавший начал стрельбу в момент, когда ученики выходили из школы после окончания занятий.

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