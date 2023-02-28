Пенза, 28 февраля, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Бывший министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, возбуждено уголовное дело. Об этом 28 февраля сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Отмечается, что в отношении Курдовой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По данным следствия, в период с мая 2018 по декабрь 2021 года, являясь министром культуры и туризма Пензенской области, Курдова дала незаконные указания директору областного драмтеатра по фиктивному трудоустройству её дочери Дарины Ревы с целью получения зарплаты и социальных пособий.

В результате пензенский драмтеатр понёс материальный ущерб в размере 77 401 рубль, а фонд социального страхования по Пензенской области — в размере 308 849 рублей.

В качестве меры пресечения обвиняемой выбрана подписка о невыезде.