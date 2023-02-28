Москва, 28 февраля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Россия не намерена покидать МВФ и ВТО, заявил в интервью ТАСС 28 февраля заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Россия уже много лет не является должником МВФ, а потому рекомендации фонда имеют для нее рекомендательный характер, напомнил Панкин.

Сохранение членства России в фонде важно как с имиджевой, так и с практической экономической точки зрения, в том числе для донесения позиции страны до партнеров, считает заместитель министра.

Возможный выход из ВТО в Москве действительно обсуждался, но было принято решение этого не делать, поскольку членство в организации помогает отстаивать торгово-экономические интересы страны, добавил Панкин.

«Возможный выход из ВТО означал бы фактическое самоустранение от процессов международного разделения труда, привел бы к снижению вовлеченности в глобальные цепочки производства и сбыта, негативно сказался бы на уровне и качестве внешнеэкономических связей», — сказал он.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года в МИД заявили, что Всемирная торговая организация, в которой Россия состоит с 2012 года, остается важной площадкой для отстаивания интересов России, а выход из ВТО «стал бы подарком для наших недругов».