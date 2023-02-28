Киев, 28 февраля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. В Харьковской и Сумской областях повреждены сети областных распределительных компаний, сообщили 28 февраля в энергетической компании «Укрэнерго».

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

«В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго, обесточены населенные пункты», — сообщили в компании.

Отмечается, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и в настоящий момент не прогнозируется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правления национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ситуацию в украинской энергосистеме всё ещё можно назвать шаткой.

По его словам, энергетическое оборудование «находится не в лучшем состоянии», поскольку в стране были повреждены практически все тепловые электростанции и ГЭС, а также множество магистральных подстанций.