Москва, , 12:26 — REGNUM Возврат авиарейсов, которые вылетели по маршруту Москва — Санкт-Петербург, связан с ограничением воздушной зоны над Санкт-Петербургом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова источника в аэропорту «Домодедово».

«Домодедово» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» временно не принимал и не отправлял авиарейсы. Позже поступила информация о том, что ограничения были сняты.

Уточняется, что аэропорт Москвы «Домодедово» функционирует в штатном режиме и готов к обслуживанию всех рейсов.

Как передавало ИА REGNUM, истребители Су-35 и МиГ-31 патрулируют пространство в небе над Петербургом.