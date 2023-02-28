Вашингтон, 28 февраля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Геополитический кризис, начавшийся из-за российской спецоперации и роста напряжённости между США и Китаем, привел к «слоубализации». Об этом 28 февраля заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

Pawel Supernak/EPA/TASS Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус

По его словам, термин «слоубализация» означает, что глобальная интеграция резко замедлилась.

«Мы находимся в эпохе возобновления соперничества великих держав, когда геополитика в значительной степени определяет возможности экономики, торговли и инвестиций», — приводит слова Петреуса Bloomberg.

Он добавил, что глобализация не закончилась, а превратилась в «медленную балансировку», при которой рост мировой торговли серьёзно замедлился.

Петреус отметил, что хотя США и могут увеличить объём сотрудничества с такими странами, как Индия, Вьетнам, Филиппины и Мексика, никто из них не сможет заменить колоссальный потенциал Китая.