Киев, 28 февраля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. На Украине могут мобилизовать ещё больше людей, сообщил 28 января в интервью агентству Bloomberg советник главы министерства обороны страны Юрий Сак.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отвечая на вопрос, хватает ли в армии людей, в частности, пехотинцев, он сказал, что у ВСУ достаточно резервов, но если возникнет необходимость, мобилизация возможна.

Напомним, граждан Украины призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Прибалтику, а также из Польши на территорию Белоруссии, возвращают на Украину по запросу из Киева и принудительно мобилизуют в ВСУ, пишет The Economist.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным местных СМИ, на Украине создана новая коррупционная схема, позволяющая уклоняться от призыва в ряды ВСУ.