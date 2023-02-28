Санкт-Петербург, 28 февраля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 28 февраля возобновлены прием и отправка самолетов, план «Ковёр» отменён. Минобороны РФ сообщило, что небо над городом закрывалось из-за учений ПВО:

Dean Calma IAEA Беспилотник

«Дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО», — сказано в официальном сообщении ведомства.

Ранее отмечалось, что причиной авиаинцидента стало обнаружение неопознанного летающего объекта (НЛО), по размерам похожего на большой беспилотник.

«Что там летало на самом деле, вряд ли мы узнаем!» — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM главный редактор журнала «АвиаСоюз» Илья Вайсберг. По поводу объявленного ранее плана «Ковёр» в связи с авиаинцидентом в аэропорту Пулково он пояснил: «Аэропорты иногда по разным причинам закрывают, но без названия этой процедуры: насчёт «Ковра» первый раз слышу».

Телеграм-канала «Ридовка», высказывал предположение, что в 160–200 километрах от Санкт-Петербурга было обнаружено НЛО, которым может быть имитатор БПЛА НАТО, «спроецированный» силами РЭБ одной из стран НАТО.

«Теоретически подобный «фокус» может провернуть американский БПЛА RQ-4, недавно приобретённый Польшей», — поясняется в публикации канала.

Тему появления над Пулково беспилотника развил в своем телеграм-канале член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков: «Украинский беспилотник в районе Пулково показывает, что грядущее наступление ВСУ будет сопровождаться ударами по объектам критической инфраструктуры на территории России».

RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Разработан американской компанией Teledyne Ryan Aeronautical, дочерним предприятием Northrop Grumman. По сути, это большой беспилотный самолет с размахом крыла свыше 35 м и взлетной массой более 11 т. Global Hawk относится к классу БПЛА, способных совершать длительные полеты (более 30 ч) на высотах 18 000–19 000 метров и без посадки преодолевать расстояния до 21 000 км. Не случайно аппарат носит название Global Hawk («Глобальный Ястреб»): этим подчеркивается его способность долгое время «парить» над удаленной местностью, высматривая с помощью зорких оптоэлектронных «глаз» различные объекты, зачастую достаточно мелкие. В январе 2012 года ВВС США решили прекратить закупку RQ-4 Global Hawk в модификации Block 30. Принятые на вооружение ранее аппараты запланировано перевести в резерв по причине их дорогостоящего обслуживания, значительно превышающего затраты на эксплуатацию.

План «Ковёр» объявляется в случае незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации, применения оружия и боевой техники Вооруженных сил РФ по воздушному судну-нарушителю, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных летающих объектов. В таком случае все гражданские воздушные суда должны немедленно покинуть район или совершить экстренную посадку. Сигнал подаётся силами ПВО и далее передаётся во все диспетчерские центры.

В конце октября 2022 года, когда ВСУ предприняли попытки атаковать военно-морскую базу в Севастополе, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в публикации RT отмечал, что противник уже не первый раз пытается атаковать военно-морскую базу в Севастополе с моря, используя различные БПЛА. По его словам, как правило, такие атаки координируются с американских самолётов/беспилотников-разведчиков. В частности, при атаке на Севастополь наблюдение за городом вёл беспилотный разведчик RQ-4 Global Hawk.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге 28 февраля временно перестал принимать и отправлять рейсы, сообщило правительство города в Telegram-канале.

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