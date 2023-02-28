Кызыл, , 12:05 — REGNUM В Республике Тыва устанавливают обстоятельства гибели семьи из трех человек. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, 27 февраля сотрудники оперативных служб города Кызыла получили информацию о том, что в частном доме были найдены тела местных жителей, в том числе семилетнего ребёнка, с признаками отравления угарным газом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.