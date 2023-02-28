Санкт-Петербург, 28 февраля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. План «Ковер», введённый в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта в воздухе, отменён. Об этом сообщает телеграм-канал о происшествиях 112.

Александр Полегенько/ИЗВЕСТИЯ Аэропорт «Пулково»

«В ближайшее время авиаперелеты будут возобновлены», — говорится в сообщении.

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Ранее появилась информация, что воздушное пространство над Санкт-Петербургом будет закрыто до 13:00 по местному времени. В связи с этим авиакомпания «Россия» скорректировала несколько рейсов в Санкт-Петербург и из него.