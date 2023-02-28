Ереван, 28 февраля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Российского гражданина Никиту Каменского, объявленного в розыск по делу о вандализме в Москве, задержали в Ереване в аэропорту Звартноц. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба МВД Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

В ведомстве уточнили, что полицейские задержали мужчину, прибывшего самолётом из Стамбула. Московские правоохранители объявили его в розыск по обвинению в вандализме 20 декабря 2022 года.

Антивоенные надписи, сделанные Каменским в районе метро «Тимирязевская», стали основанием для возбуждения дела о вандализме в июле 2022 года. В качестве меры пресечения с Каменского взяли подписку о невыезде.