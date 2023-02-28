РИА Новости: спрос на «Виагру» в России вырос на 50%

Москва, , 11:53 — REGNUM За три дня спрос на препарат для повышения потенции «Виагра» вырос в России на 50%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Национальной системы маркировки «Честный знак».

Препарат для повышения потенции «Виагра» © Сергей Фадеичев/ТАСС

Согласно опубликованным данным, за три дня после объявления о приостановке поставок в Россию препарата «Виагра» в форме таблеток продажи выросли на 50%. Повышенный спрос был отмечен в период с 15 по 17 февраля.

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Уточняется, что продажи других лекарственных средств на основе силденафила за аналогичный период времени выросли лишь на 5%.

Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что производство аналога препарата «Виагра» идёт по полному циклу.

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