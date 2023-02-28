В России резко вырос спрос на «Виагру»
РИА Новости: спрос на «Виагру» в России вырос на 50%
Москва, 28 февраля, 2023, 11:53 — ИА Регнум. За три дня спрос на препарат для повышения потенции «Виагра» вырос в России на 50%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Национальной системы маркировки «Честный знак».
Согласно опубликованным данным, за три дня после объявления о приостановке поставок в Россию препарата «Виагра» в форме таблеток продажи выросли на 50%. Повышенный спрос был отмечен в период с 15 по 17 февраля.
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Уточняется, что продажи других лекарственных средств на основе силденафила за аналогичный период времени выросли лишь на 5%.
Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что производство аналога препарата «Виагра» идёт по полному циклу.