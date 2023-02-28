Москва, 28 февраля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Несколько рейсов авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург и из него скорректированы в связи с ограничением полётов, сообщает 28 февраля пресс-служба перевозчика.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ Самолёт авиакомпании «Россия»

Отмечается, что изменения связаны с информацией «об ограничении использования воздушного пространства». Так, рейс FV 6018 из столичного Внуково развернули обратно. Рейсы в Нижний Новгород, Калининград, Москву (Внуково), Кировск, а также два рейса в Сочи, как ожидается, будут задержаны.

Пассажирам задержанных рейсов предоставят услуги согласно авиационным правилам и стандартам авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, петербургский аэропорт Пулково не принимает самолёты. Воздушное пространство над городом закрыто до 13:00 по местному времени.

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