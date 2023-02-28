Москва, , 11:44 — REGNUM Специальный борт ИЛ-96, который направлялся из Внуково-2 в Омск, развернулся и возвращается в Москву. Об этом 28 февраля свидетельствуют данные сервиса Flifgtradar.

Специальный борт ИЛ-96 © SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

Маршрут самолёта мог быть изменён из-за того, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге не принимает самолёты после обнаружения в воздухе неопознанного летательного аппарата.

Как передавало ИА REGNUM, в небе над городом был введен план «Ковер», самолёты не приближаются к Санкт-Петербургу.