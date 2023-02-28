Направлявшийся в Омск из Внуково-2 спецборт Ил-96 возвращается в Москву
Москва, 28 февраля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Специальный борт Ил-96, который направлялся из Внуково-2 в Омск, развернулся и возвращается в Москву. Об этом 28 февраля свидетельствуют данные сервиса Flifgtradar.
SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS
Специальный борт ИЛ-96
Маршрут самолёта мог быть изменён из-за того, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге не принимает самолёты после обнаружения в воздухе неопознанного летательного аппарата.
Как передавало ИА REGNUM, в небе над городом был введен план «Ковер», самолёты не приближаются к Санкт-Петербургу.