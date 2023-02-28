Донецк, 28 февраля, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы России обязательно вернутся в Красный Лиман, заявил 28 февраля временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Мы вернёмся обязательно. И я думаю, что этот период не за горами. Соответствующие шаги с нашей стороны будут предприняты», — сказал он в эфире «Соловьёв Live».

По его словам, в настоящее время на краснолиманском направлении идет позиционная артиллерийская борьба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что практически все дороги в город находятся под огневым контролем ВС РФ, но Киев ещё не готов сдать Артёмовск — и «в этой мясорубке украинский режим продолжает перемалывать своих же военных».

Также он отметил, что более 15 тыс. снарядов калибра 155 мм уже выпущено ВСУ по Донецкой Народной Республике. В том числе за год регион 239 раз обстреливали ракетами из РСЗО HIMARS.

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