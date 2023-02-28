Хельсинки, , 11:38 — REGNUM Экономика Финляндии официально вступила в рецессию. Об этом говорится в отчёте статистического центра республики, опубликованном 28 февраля.

Финляндия Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, объём ВВП Финляндии в третьем квартале прошлого года сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, а в четвертом — на 0,6%.

По словам представителя статистического ведомства Саму Хакала, сокращение ВВП соответствует техническому определению рецессии.

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Среди причин экономических изменений эксперт назвал специальную военную операцию России на территории Украины. Хакала подчеркнул, что из-за СВО финские компании нарастили закупку различных продуктов и деталей, необходимых для создания запасов.

В 2022 году импорт товаров в Финляндии вырос на 7,4% в годовом исчислении.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2023 года годовая инфляция в Германии, по окончательной оценке, увеличилась до 8,7% с 8,6% по итогам декабря 2022 года.