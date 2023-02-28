Истребители Су-35 и МиГ-31 патрулируют воздушное пространство в небе над Санкт-Петербургом

Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Истребители Су-35 и МиГ-31 патрулируют воздушное пространство в небе над Санкт-Петербургом. Об этом 28 февраля сообщил ИА REGNUM источник.

Су-35 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным источников, причиной экстренной ситуации стал неопознанный объект, который по размерам похож на большой беспилотник. При этом визуально он может не просматриваться.

Отмечается, что небо над городом будет закрыто ориентировочно до 13:30.

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