Истребители Су-35 и МиГ-31 патрулируют пространство в небе над Петербургом
Истребители Су-35 и МиГ-31 патрулируют воздушное пространство в небе над Санкт-Петербургом
Санкт-Петербург, 28 февраля, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Истребители Су-35 и МиГ-31 патрулируют воздушное пространство в небе над Санкт-Петербургом. Об этом 28 февраля сообщил ИА REGNUM источник.
Иван Шилов ИА REGNUM
Су-35
По данным источников, причиной экстренной ситуации стал неопознанный объект, который по размерам похож на большой беспилотник. При этом визуально он может не просматриваться.
Отмечается, что небо над городом будет закрыто ориентировочно до 13:30.