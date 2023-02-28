Минск, , 11:32 — REGNUM В Минске скоропостижно скончался известный белорусский драматург Алексей Дударев. Об этом 28 февраля сообщает издание «Беларусь сегодня».

Белорусский драматург Алексей Дударев (сс)X boh x

По информации журналистов, 27 февраля на 73-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств, лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР, председатель Белорусского союза театральных деятелей Алексей Дударев.

Уточняется, что о дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.