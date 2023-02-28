Санкт-Петербург, 28 февраля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыто до 13:00 по местному времени. Об этом 28 февраля сообщает телеграм-канал Baza.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Согласно опубликованным данным, самолёты, летящие через воздушное пространство Ленинградской области, возвращаются в аэропорты вылета.

Власти Петербурга также сообщили в телеграм-канале, что в аэропорту «Пулково» объявлена задержка рейсов. Предварительно, вылеты будут задержаны до 12:00.

«Аэропорт «Пулково» временно не принимает и не отправляет самолеты», — говорится в сообщении правительства города.

Уточняется, что аэропорт и его службы работают в штатном режиме.