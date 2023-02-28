Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолёты — власти
Санкт-Петербург, 28 февраля 2023, 11:18 — REGNUM Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом 28 февраля сообщило правительство города в Telegram-канале.
При этом причина такой ситуации не уточняется.
Ранее, согласно данным сервиса Flightradar24, все проходящие через воздушное пространство Санкт-Петербурга авиарейсы развернули обратно.
Также сообщалось, что аэропорт Пулково не принимает самолёты из-за введения плана «Ковёр». Его ввели из-за неопознанного объекта в воздухе. В небо над городом были подняты истребители.
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