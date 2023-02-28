Санкт-Петербург, 28 февраля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом 28 февраля сообщило правительство города в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

При этом причина такой ситуации не уточняется.

Ранее, согласно данным сервиса Flightradar24, все проходящие через воздушное пространство Санкт-Петербурга авиарейсы развернули обратно.

Также сообщалось, что аэропорт Пулково не принимает самолёты из-за введения плана «Ковёр». Его ввели из-за неопознанного объекта в воздухе. В небо над городом были подняты истребители.