Майкоп, 28 февраля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью 28 февраля упал неустановленный летательный аппарат, фотографию опубликовал в телеграм-канале глава региона Мурат Кумпилов.

ТГ-канал главы Республики Адыгея В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата.

«Самое главное — нет жертв и пострадавших. Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы», — написал он в телеграм-канале.

По данным ряда СМИ, на кадрах изображены обломки турбовального двигателя, которые могут принадлежать советским БПЛА Ту-141 «Стриж» или Ту-143 «Рейс».