Буэнос-Айрес, , 11:11 — REGNUM Жителя Аргентины, пропавшего в середине февраля на юге страны, вероятно, съели акулы. Об этом сообщает 28 февраля Associated Press.

Белая акула Elias Levy

В последний раз 32-летнего Диего Баррию видели поздно вечером 18 февраля в южной провинции Чубут. Он ехал по берегу на своём квадроцикле. Через два дня повреждённую машину нашли на пляже, однако Баррия, отец троих детей, бесследно исчез.

26 февраля в береговую охрану обратились рыбаки, обнаружившие человеческие останки в желудке одной из выловленных ими акул. Трёх акул они поймали недалеко от места, где остался квадроцикл Баррии.

«Члены семьи узнали Баррию по татуировке, которая была на одном из этих останков», — рассказала сотрудник правоохранительных органов Даниэла Миллатруз, отвечавшая за поисковую операцию.

Расследование произошедшего с Баррией продолжается. Правоохранители считают, что он попал в аварию, а акулы утащили его в море. В день его исчезновения наблюдался сильный прилив. Длина стайной акулы, или галеуса, в которой нашли останки, составляла 1,5 метра.