Москва, , 17:05 — REGNUM Сумма сделок на площадке «Сервис импортозамещения», запущенной 10 месяцев назад, достигла почти 40 млрд рублей. За это время сервисом воспользовались почти 4 тысячи заказчиков, а общее количество поставщиков достигло почти 38 тысяч, — сообщили ИА REGNUM в Минпромторге России.

В Кузбассе запускают оборудование для импортозамещения Правительство Кемеровской области

Сервис способствует развитию современных технологий и помогает повысить устойчивость российской экономики. Так же, как повышает эффективность работы российских промышленных предприятий и нацпроект «Производительность труда».

«Сервис импортозамещения» — совместный проект Минпромторга, Фонда развития промышленности (ФРП), Агентства по технологическому развитию и «Газпромбанка». Он призван помочь предприятиям в поиске отечественной промышленной продукции.

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, площадка стала серьезной поддержкой для предприятий страны.

«Количество ценовых запросов на продукцию российского происхождения уже превысило 180 тысяч, а количество предложений российских изделий достигло 415 тысяч и продолжает увеличиваться», — отметил заместитель министра.

Россия проводит политику импортозамещения уже около 15 лет и смогла существенно сократить долю импорта по многим позициям. В последние годы использование импорта в промышленном комплексе России не превышало 40%. Такие выводы содержатся в докладе «Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра», подготовленном сотрудниками Высшей школы экономики при участии представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Института исследований и экспертизы ВЭБ. РФ. Это в два раза ниже, чем в Венгрии, Словакии, Словении, Прибалтике; в 1,5 раза ниже, чем в Канаде и Австралии; в 1,3 раза ниже, чем в Германии, и сопоставимо с уровнем США. При этом наиболее высокий уровень обеспеченности отечественной продукцией достигнут в промышленности стройматериалов (96%), транспортном машиностроении (92%) и в черной металлургии (90%).

К примеру, заместитель генерального директора «Трансмашхолдинга» Александр Морозов выступил с предложением создать базовый инструмент научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), который призван поддерживать инвестиции в разработки, основные фонды, а также реализацию и экспорт. По его словам, в ближайшее время (5-7 лет) все работы, связанные с импортозамещением, с НИОКР, будут четко упираться в человеческий ресурс.

«Вопрос не в оборудовании, которые мы научимся делать, вопрос в мозгах, которые должны будут осваивать новые технологии, опережающим образом формировать новое программные обеспечение, задавать задачи в области цифровизации. На этот вопрос нужно обратить внимание. Надеюсь, не только Минпромторг, но и Минэкономразвития в рамках кластерного подхода будут формировать условия для привлечения и развития этого потенциала», — пояснил Александр Морозов.

Повысить экономическую эффективность российским предприятиям уже помогает нацпроект «Производительность труда». Благодаря ему специалисты Федерального и региональных центров компетенций помогают заводам увеличить количество выпускаемых товаров при тех же людских и материальных ресурсах.

Эксперты нацпроекта бесплатно находят и задействуют в производстве скрытые внутренние резервы предприятий. Это способствует тому, чтобы без лишних затрат выпускать еще больше продуктов для жителей России.

К примеру, компания «МИРО» производит в Смоленской области современную пожарную, аварийно-спасательную, высотную спецтехнику. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства, время производства и выработка одного сотрудника увеличились на 20-30%, выросла прибыль и снизились издержки предприятий

Продукция компании «МИРО» Сайт компании «МИРО»

Участие в национальном проекте также позволило компании претендовать на льготный заем по ставке 1% через Фонд развития промышленности для реализации масштабного инвестпроекта по расширению мощностей предприятия. Компания планирует создать дополнительный производственный комплекс по изготовлению пожарной, высокоподъемной и специальной техники. Общий объем инвестиций составит порядка 500 млн рублей. Это позволит создать более 160 новых рабочих мест. Строительство нового предприятия поспособствует развитию внутреннего рынка пожарной спецтехники и импортозамещению в этой отрасли.

«Основной наш продукт — автолестницы длиной 30 и 60 метров. Но потенциал для дальнейшего развития — значительный, как по производству спецтехники по линии МЧС, так и для гражданских нужд», — отметил генеральный директор предприятия Александр Бабицкий.

Энгельсское металлообрабатывающее предприятие «Техкомплект», которое способно изготавливать детали любой сложности методом механической обработки на высокоточном оборудовании, в течение полугода увеличило выработку продукции на 19%. Его команде совместно с экспертами Регионального центра компетенций удалось добиться оптимизации процесса перемещения сырья и материалов и более чем на 50% сократить время процесса изготовления фланцев (специальных металлических изделий, выполненных в виде диска или «приплюснутого» кольца, поверхность которого просверлена под крепежные изделия — прим. ИА REGNUM). Эти детали используют крупнейшие нефтяные и производственные компании страны.

Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 Энгельсское металлообрабатывающее предприятие «Техкомплект»

«Все это удалось за счет стопроцентной вовлеченности руководства и сотрудников предприятия в проект по внедрению технологий бережливого производства. Балансировка процессов и маршрутов, организация рабочих мест, перераспределение оборудования и работа с партийностью продукции — это те основные направления, которые позволили добиться высоких результатов», — отметил руководитель Регионального центра компетенций Сергей Карказов.

В 2023 году на предприятии планируют организовать производственные ячейки. Это сократит процесс перемещения продукции и снизит вероятность ее повреждения.

«Идея преобразования продуктового потока назревала давно, однако не было понимания, как выстроить ячейку, какие шаги необходимо сделать для достижения хорошего результата. Национальный проект дал возможность нашей команде познакомиться с методиками и лучшими практиками организации производственных процессов, в том числе по потоку единичных изделий, выпрямлению потоков и гибкой загрузке. Полученные знания помогут нам достичь запланированных целей», — уверен руководитель проектного офиса ООО «Техкомплект» Вадим Хорольский.

Кировское предприятие АО «Ново-Вятка», благодаря внедрению инструментов бережливого производства, на треть сократило срок производства шестеренных насосов. Компания является одним из крупнейших в России производителей продукции производственно-технического назначения. За полгода при поддержке Федерального центра компетенций предприятию удалось сократить срок производства ряда видов продукции до 32%, а выработку увеличить до 24% на одного человека в месяц.

Насосы и насосное оборудование Кировское предприятие АО «Ново-Вятка»

До 2025 года на АО «Ново-Вятка» планируют благодаря нацпроекту внедрить инструменты бережливого производства для выпуска всей гражданской продукции.

«Приходя на предприятие, мы в два раза сокращаем время протекания производственных процессов, в полтора раза увеличиваем выработку на одного сотрудника и на 40% снижаем запасы на предприятии», — рассказал о результатах нацпроекта генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Николай Соломон. По его словам, средняя статистика по предприятиям-участникам проекта свидетельствует, что и персонал, и оборудование загружены только на 50%.

«Это означает, что на вложенные деньги вы получаете всего лишь 50% реальной отдачи от того, что вы могли бы производить, а значит и зарабатывать. В этих 50% простоя людей и станков и заключается весь резерв, который дает такие колоссальные результаты», — заключил глава ФЦК.

Нацпроект «Производительность труда» запущен в 2019 году. За это время его участниками уже стали более 4 тысяч предприятий. Задача нацпроекта — обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.