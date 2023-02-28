Тегеран, , 11:09 — REGNUM На северо-западе Ирана было обнаружено первое месторождение лития. Об этом 28 февраля сообщил генеральный директор управления по делам геологоразведки иранского министерства промышленности Эбрахим Али Молабейги.

Литий Dnn87

По его словам, месторождение лития была найдено в провинции Хамадан, специалисты оценили его запасы в 8,5 млн тонн руды.

Он также уточнил, что Иран является одним из немногих государств, в которых доступны адекватные объёмы запасов ценных металлов и редкоземельных элементов.

«Открытие первого месторождения лития в провинции Хамадан обещает открытие месторождений и других драгметаллов в этой провинции», — приводит его слова агентство Fars.

Как передавало ИА REGNUM, в Иране стартовала разработка самого большого месторождения урана.