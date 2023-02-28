Жителям России напомнили о выходном дне 8 Марта
В Роструде напомнили о нерабочем дне 8 Марта
Москва, 28 февраля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Международный женский день 8 Марта будет нерабочим днём, а 7 марта рабочий день сокращается на один час. Об этом 28 февраля сообщили в Роструде.
Дарья Антонова ИА REGNUM
8 марта все девушки с цветами
«В России Международный женский день является нерабочим праздничным днём», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2023 году 8 Марта приходится на среду, середину рабочей недели. Поэтому на его празднование в соответствии с производственным календарём отводится один день. Переноса выходных не будет.
Также отмечается, что вторник, 7 марта, является предпраздничным днём, поэтому продолжительность рабочего дня будет сокращена на час.