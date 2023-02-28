Все проходящие через воздушное пространство Петербурга рейсы развернули обратно

Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM Все проходящие через воздушное пространство Санкт-Петербурга авиарейсы развернули обратно, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Самолёт © Илья Наймушин/РИА Новости

Так, рейсы на Санкт-Петербург из Москвы делают круги или возвращаются обратно в российскую столицу.

Напомним, ранее стало известно, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге не принимает самолёты из-за введения плана «Ковёр». Его ввели из-за неопознанного объекта в воздухе. В небо над городом подняли истребители.

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