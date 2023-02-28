Украина и Россия обвиняют друг друга в создании подростковой субкультуры «Редан», выросшей из желания любителей японских мультфильмов аниме обезопасить себя от нападок.

Илья Ропшин, , 13:24 — REGNUM В понедельник, 27 февраля, украинские правоохранители забили тревогу: среди молодёжи страны распространяется деструктивное влияние из России.

Редан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я обращаюсь ко всем взрослым. Будьте внимательны с вашими детьми, поддерживайте с ними постоянную связь, помогайте им разобраться в том, что происходит, где добро, а где зло. Война идёт не только на поле боя. Враг хочет уничтожить нашу страну и использует наших с вами детей для достижения своих кровожадных целей.

Только вместе мы сможем остановить это. Только вместе мы победим этих варваров. Давайте не позволим государству членистоногих покалечить наших детей ещё больше, чем они искалечены войной сейчас», — заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Перед этим его подчинённые задержали на площади Конституции в Харькове 245 человек (!), из которых совершеннолетними были лишь 30.

Следственным управлением полиции Харьковской области были зарегистрированы дела по фактам приготовления к массовым беспорядкам и вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 304 УК Украины. Санкции статей предусматривают от пяти до восьми лет лишения свободы.

Практически одновременно коллеги харьковских полицейских из Киева также сообщили о задержании подростков.

«На столичном Печерске полицейские предупредили конфликт среди молодёжи. Недавно в России среди несовершеннолетних распространилось молодёжное движение, участники которого организовывают драку с оппонентами. Такая «акция» планировалась и в столице. <…>

Провоцирование массовых драк среди молодёжи и подростков — это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации на Украине», — указывалось в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Массовые драки подростков также удалось предотвратить во Львове и в Ивано-Франковске. В Житомире драку предотвращала не только полиция, но и местная неравнодушная молодёжь. В этом городе у подростков одной из противоборствующих сторон изъяли биты.

Сход молодёжи был и в Одессе. На видео из этого города подросток одной из противоборстующих групп показывает «джамбо» или «шака» — жест, популярный у бойцов ЧВК. Собирались подростки на драку и в Днепре (бывшем Екатеринославе. — Прим. ред).

Собственно, распространившееся из России движение, которое так тревожит украинских правоохранителей, называется «ЧВК «Редан». Аббревиатуру ЧВК тут тоже надо брать в кавычки, поскольку никакой частной военной компанией эта сетевая подростковая субкультура, конечно же, не является.

Сейчас с этим движением пытаются бороться не только украинские полицейские и не только силой. Так, в интернете уже ширятся юмористические мемы, высмеивающие «редановцев» и ажиотаж вокруг них. На одной из картинок изображён весьма популярный на Украине главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Залужный: «Все школьники, которые поддерживают руснявую *** (ерунду. — Прим. ред.) с «ЧВК «Редан», будут мобилизованы и оправлены героически бегать по минным полям для их разминирования», — гласит подпись под фейковой новостью агентства «Смак» — украинского аналога ИА «Панорама».

Популярный в Одессе паблик в телеграм постит фото Зеленского, якобы подписывающего указ «о переброске одесского подразделения «ЧВК «Редан» на бахмутское направление».

Между тем в самой России «ЧВК «Редан» тоже не рады.

«Редан» — это очевидно депрессивно-агрессивная субкультура (подборки редановских пабликов практически всегда соседствуют с подпиской на «Кишлак», АФПС, Кабуу, zxc-сообщества). В данный момент околосуицидальная составляющая активно дополняется агрессивной», — заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Однако есть и те, кто считают появление «Редан» провокационными действиями украинских спецслужб. Об этом, в частности, сообщило издание «Ридус» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

К аналогичному выводу пришли и некоторые популярные телеграм-сообщества, вроде «Многонационала». Они приводят доказательства того, что публикации, призывающие к взаимному насилию, намеренно систематически распространялись по тематическим подростковым пабликам.

«Коллеги провели немалую работу и выяснили, что история с так называемой «ЧВК «Редан» — это в значительной степени операция ЦИПсО», — прокомментировал публикацию этого канала вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев.

Однако он указал и на объективные причины возникновения «ЧВК «Редан» — формализм в государственной молодежной политике и непонимание особенностей подросткового поведения.

Собственно, история появления «редановцев» очень сильно напоминает историю возникновения других молодёжных субкультур.

Всё началось 19 февраля, когда в столичном ТЦ «Авиапарк» на отдыхающих в фуд-корте подростков — любителей аниме напали представители этнической банды.

«Началось все с посиделок «реданов» в «Авиапарке». «Спортики» подошли, начали отбирать стулья и оскорблять представителей данной субкультуры, на что неформалы ответили дракой, в которой победили», — рассказывал «Ленте. ру» один из «редановцев» по имени Роман.

Тогда фанаты японской анимации решили объединиться для того, чтобы защищать себя от нападок и представителей этнических банд, и членов околофутбольного движения. В общем, всех, кто любит драться и не любит аниме.

Название для объединения взяли из манги (японского комикса. — Прим. ред.) и аниме Hunter x Hunter Ёсихиро Тогаси. Среди прочего в манге и аниме рассказывается о банде под названием «Труппа теней» — «Геней Рёдан», символом которой является паук. При этом один из героев Hunter x Hunter использует и цифру 4. Оба этих символа и стали использовать «редановцы».

При этом буква Ё из названия группы заменилась на Е, что часто происходит в письменном русском языке. Также «редановцы» предпочитают клетчатые штаны, что неожиданно роднит их с «люберами» — сформировавшейся в конце 80-х под Москвой субкультурой, члены которой решительно выступали против неформалов.

Начались драки «редановцев» с «офниками» — представителями околофутбольного движения и «спортиками» — спортсменами, фанатами ММА, среди которых есть и члены этнических банд.

Одна из драк произошла даже под носом у Федеральной службы безопасности — на станции метро «Лубянка» 23 февраля. А 24 февраля уже начались облавы на подростков.

Так, 27 февраля перед массовой дракой около того самого торгового центра «Авиапарк», где регулярно происходят хулиганское выходки подростков из Средней Азии, московская полиция задержала 226 молодых людей. Это, конечно, меньше чем в Харькове, но ненамного. У 37 задержанных изъяли газовые баллончики, страйкбольные пистолеты и ножи.

Облавы проходили и в регионах России. Так, в Санкт-Петербурге и в Новосибирске подростков задержали у ТЦ «Галерея», в Ростове-на-Дону — у ТЦ «Горизонт», в Казани — в ТЦ «Тандем».

В случае с «Реданом» обращает на себя внимание и аббревиатура ЧВК. Подростки проводят значительную часть своей жизни в соцсетях. А там сейчас горячо обсуждаются и ожесточённые бои в Артёмовске, которые ведёт ЧВК «Вагнер». Популярность приобретает всё, связанное с ЧВК, в том числе и жест «джамбо»

Джамбо Jeremykemp

Неудивительно, что для отстаивания своих интересов анимешники выбрали не только название из популярной манги, но и не менее популярную сегодня аббревиатуру. И тем самым повлияли уже и на взрослых.

Битва за Артемовск 28.02.2023 Югасов Владимир © ИА REGNUM

Так, теперь уже и среди подписчиков военных телеграм-каналов мелькают репосты с картой «битвы за ТЦ «Авиапарк», выполненной в том же стиле, что карта битвы за Артёмовск от известного сумского блогера Юрия Подоляки, и «отфотошопленный» скриншот видео обзора боевых действий от добровольца и писателя Владлена Татарского.

«У них своя война», — комментирует это подростковое сетевое творчество один из военблогеров.

Но поразительно то, что, в отличие от взрослых, украинских и российских подростков субкультура объединила.