Глава Херсонской области: пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом может быть запущено летом

Херсон, , 11:02 — REGNUM Пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом может быть восстановлено в Херсонской области к концу текущего лета. Об этом 28 февраля заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия».

Херсонская область Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он напомнил, что в Херсонской области идет работа по восстановлению системы транспортного сообщения, в том числе с другими субъектами Российской Федерации.

«Мы начали и восстанавливаем систему понятного транспортного обеспечения», — отметил он, добавив, что к концу лета планируется запустить пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом.

Глава региона уточнил, что в настоящее время в области работает свыше 56 внутриобластных и межрегиональных маршрутов, автобусы доставляют пассажиров в города Крыма и Краснодарского края.