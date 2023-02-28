Херсон, 28 февраля, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом может быть восстановлено в Херсонской области к концу текущего лета. Об этом 28 февраля заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсонская область

Он напомнил, что в Херсонской области идет работа по восстановлению системы транспортного сообщения, в том числе с другими субъектами Российской Федерации.

«Мы начали и восстанавливаем систему понятного транспортного обеспечения», — отметил он, добавив, что к концу лета планируется запустить пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом.

Глава региона уточнил, что в настоящее время в области работает свыше 56 внутриобластных и межрегиональных маршрутов, автобусы доставляют пассажиров в города Крыма и Краснодарского края.